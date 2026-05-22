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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y Donald Trump Jr. caminan por el jardín sur hacia la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de mayo de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump y Donald Trump Jr. caminan por el jardín sur hacia la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de mayo de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y “amor por EE.UU.” no le permiten dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

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