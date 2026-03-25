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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump no acudirá este año a la conferencia del movimiento conservador estadounidense (CPAC), informó este miércoles a la AFP un responsable de la Casa Blanca.

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