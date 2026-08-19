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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 17 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 17 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este miércoles que “quizá en algún momento” Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz “es muy buena” y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.

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