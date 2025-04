El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no ha desestimado el plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán, pero dijo no tener prisa al respecto.

“ No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción ”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Estados Unidos e Irán mantendrán este sábado en Roma una segunda reunión en busca de un acuerdo nuclear, unas negociaciones en las que Omán ejercerá de mediador, tal y como hizo en la primera cita, celebrada en Mascate la semana pasada.

“Creo que Irán quiere dialogar. Espero que así sea. Les beneficiará mucho si lo hacen. Me gustaría ver a Irán prosperar en el futuro, que le vaya de maravilla. Conozco al pueblo iraní. Son gente increíble. Siempre han sido muy inteligentes, enérgicos y exitosos. Y no quiero hacer nada que perjudique a nadie”, dijo Trump.

En caso contrario “sería algo muy malo para Irán”, añadió el líder republicano, reiterando que Teherán no puede tener un arma nuclear: “Es muy sencillo. No queremos apropiarnos de su industria ni de sus tierras, no lo queremos. Lo único que decimos es que no pueden tener un arma nuclear”.