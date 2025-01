El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insinuar la posibilidad de un tercer mandato, diciendo que “no está 100% seguro” de que la Constitución se lo prohíba, pese a que lo impide.

Trump ha mencionado varias veces la hipótesis de ir más allá del límite actual de dos mandatos para los presidentes de Estados Unidos, pero aunque a menudo adopta un tono desenfadado, sus comentarios siguen siendo provocativos.

“He recaudado mucho dinero para la próxima campaña que supongo que no puedo utilizar para mí, pero no estoy 100% seguro, porque no sé (...) creo que no se me permite volver a presentarme”, dijo Trump a congresistas republicanos en Miami.

Entre risas Trump se volvió hacia líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y agregó: “No estoy seguro, ¿se me permite volver a presentarme? ¿Mike? Será mejor que no te involucre en esa discusión”.

Trump asumió su segundo mandato en la Casa Blanca hace una semana, convirtiéndose en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en cumplir dos mandatos no consecutivos.

Los presidentes estadounidenses están limitados a dos mandatos en el cargo por la 22ª Enmienda de la Constitución, que fue ratificada en 1951, en parte como respuesta a los cuatro mandatos sin precedentes de Franklin D. Roosevelt como presidente entre 1933 y 1945.

Un republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó una resolución la semana pasada para cambiar la Constitución y permitir que Trump obtenga otro mandato.

El republicano bromeó el sábado diciendo: “Será el mayor honor de mi vida servir no una, sino dos veces, o tres o cuatro veces”.

Y añadió entre vítores de la audiencia: “Titulares para las noticias falsas”.

En noviembre, en otro discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes poco después de su victoria electoral, Trump afirmó: “Sospecho que no volveré a presentarme a menos que digan: ‘Es bueno, tenemos que pensar en otra cosa’”.

Trump comentó a cristianos conservadores en julio: “Cristianos, salgan a votar. Sólo esta vez (...) Cuatro años más, se solucionará, todo estará bien, ya no tendrán que votar más”.