Donald Trump no está preocupado por la relación de Putin y Maduro, según la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre el líder venezolano, Nicolás Maduro, y el ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter “sólido” de su vínculo.

“ No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello ”, dijo Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La portavoz descartó también que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.

Ambos mandatarios tuvieron un contacto telefónico este jueves en el que, según explicó Caracas, Putin le expresó de manera “firme y categórica su apoyo y respaldo” a Maduro en “los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social” de Venezuela.

Según el Kremlin, el líder ruso “reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa”.

La llamada llegó en un momento en el que las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron un nivel más después de que Washington interceptara un buque petrolero frente a las costas venezolanas.

Este episodio coincide con la campaña militar del Ejército estadounidense en aguas del Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, el Gobienro de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)