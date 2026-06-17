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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que no está pidiendo que Israel frene su campaña militar en el Líbano, sino que en esa ofensiva actúe con “buen criterio”.

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