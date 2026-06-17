El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que no está pidiendo que Israel frene su campaña militar en el Líbano, sino que en esa ofensiva actúe con “buen criterio”.

“¿Quiere que Israel detenga su campaña militar en Líbano?”, le preguntaron al inicio de una reunión bilateral con el primer ministro indio, Narendra Modi, al margen de la cumbre del G7, que comenzó el lunes en la localidad francesa de Évian y se clausura hoy.

PUEDES VER:

“No, quiero que Israel pueda protegerse a sí mismo. Pero sí quiero que actúe con buen criterio”, respondió el líder republicano.

En el marco del encuentro de los siete países más industrializados del mundo, el mandatario estadounidense había mostrado ya su descontento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su actuación en el Líbano.

El ejército libanés señaló posteriormente que uno de sus soldados resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un dron israelí en la carretera entre Kfar Remman y Nabatiyeh. Foto: Abbas FAKIH / AFP / ABBAS FAKIH

El martes le pidió ser “más responsable” en su ofensiva y dijo no estar satisfecho con la forma en que había actuado en el Líbano y contra Hezbolá, sugiriendo incluso que fuera Siria la que cargara con el peso contra la milicia chií si Israel no podía hacerlo “sin matar a todos los demás”.