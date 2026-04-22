El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca el miércoles.

“El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que he visto en algunos informes hoy. En última instancia, el calendario estará determinado por el comandante en jefe”, declaró a los periodistas la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

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Por otro lado, Trump no considera que la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por parte de Irán fuera una violación del alto el fuego, aseguró Leavitt.

“No, porque no eran buques estadounidenses, no eran buques israelíes”, declaró la portavoz a Fox News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/DANIEL HEUER / POOL) / DANIEL HEUER / POOL

Horas antes, el presidente estadounidense señaló que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días.

“¡Es posible!”, respondió Trump al New York Post por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas.

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