El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca el miércoles.
El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca el miércoles.
“El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que he visto en algunos informes hoy. En última instancia, el calendario estará determinado por el comandante en jefe”, declaró a los periodistas la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
“¡Es posible!”, respondió Trump al New York Post por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas.
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A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)