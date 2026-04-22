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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla tras firmar un decreto presidencial en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 31 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla tras firmar un decreto presidencial en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 31 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, informó la Casa Blanca el miércoles.

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