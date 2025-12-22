Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla “en parte de Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala mientras habla durante un mitin político en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 19 de diciembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala mientras habla durante un mitin político en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 19 de diciembre de 2025.
El presidente estadounidense, , ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, , quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca “en parte de EE.UU.”.

En un mensaje publicado a última hora de este domingo -hora local de Washington- en su red Truth social, Trump anunció la designación de Landry, un excongresista que es gobernador de Luisiana desde 2024, como “enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia”.

Francisco Sanz
“Jeff entiende lo esencial que es para nuestra seguridad nacional, e impulsará rotundamente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!”, añadió Trump en su mensaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detiene para hablar con los medios de comunicación mientras se prepara para partir en el Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 19 de diciembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detiene para hablar con los medios de comunicación mientras se prepara para partir en el Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 19 de diciembre de 2025.

En otro mensaje en X, Landry aclaró que compatibilizará ese “cargo voluntario” con el de gobernador de Luisiana, y dijo que su misión será “convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.”.

El mandatario estadounidense ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por “hacerse” con el territorio autónomo danés de Groenlandia por motivos de seguridad nacional, dentro de un afán expansionista que se extiende también a Canadá y al canal de Panamá.

La llegó a recopilar este año estimaciones de cuánto le costaría adquirir y administrar Groenlandia, además de los ingresos que implicaría la explotación de sus recursos naturales, principalmente los minerales, según informó en abril el diario The Washington Post.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, visitó Groenlandia en marzo.
El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, visitó Groenlandia en marzo.

Trump dijo incluso a principios de año que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla, de 57.000 habitantes, y que es clave para la navegación en torno a la región ártica.

Tanto las autoridades de la isla, que goza de derecho de autodeterminación desde 2009, como las de Dinamarca y la Unión Europea (UE) han rechazado las pretensiones expansionistas de Trump.

No obstante, también han mostrado su voluntad de cooperar en la defensa de la isla, que posee una base estadounidense, fruto de un acuerdo firmado hace siete décadas entre Copenhague y Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

