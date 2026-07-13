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Resumen

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Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C. Foto: EFE/Shawn The
Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en Washington D.C. Foto: EFE/Shawn The
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso que el pasado 7 de julio se reanudaron los combates en Irán, en una carta que remitió el pasado viernes y que ha trascendido este lunes.

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