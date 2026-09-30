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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 30 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump presentó esta semana un chatbot de inteligencia artificial, al que calificó como “condenadamente bueno”. Pero muy pronto éste comenzó a contradecir algunas de las más polémicas afirmaciones del mandatario, para luego abstenerse de dar ciertas respuestas.

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