Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems
Nuevos archivos del caso Epstein contienen acusaciones de violación contra Donald Trump
Nuevos archivos del caso Epstein contienen acusaciones de violación contra Donald Trump

Entre los nuevos archivos publicados por el estadounidense sobre el caso del pederasta figura un testimonio captado por el en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de , .

El texto, incluido en una nueva partida de miles de documentos publicada este martes, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles han sido censurados.

MIRA AQUÍ: Fiscal detalló quiénes eran los acompañantes de Trump en los vuelos en el avión de Epstein

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados “contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”.

Esta declaración, registrada el 27 de octubre de 2020, contiene el relato de una persona que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump en el año 1995 al aeropuerto de Fort Worth (Texas).

El conductor contó al FBI que algunas de las cosas que Trump dijo durante una conversación telefónica que mantuvo durante el viaje “eran muy preocupantes” y que estuvo “a pocos segundos de detener la limusina en la mediana y a pocos segundos de sacarlo del coche y hacerle daño debido a algunas de las cosas que estaba diciendo”, aunque decidió finalmente no hacerlo.

Durante la conversación telefónica Trump mencionó repetidas veces el nombre “Jeffrey” e hizo referencia a “abusar de una chica”, según el conductor.

A continuación, cuenta que cuando relató este encuentro con Trump a una mujer que él conocía, el comportamiento de ella cambió de inmediato y que entonces aseguró que “Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein” y que una chica “con un nombre extraño” la “llevó a un hotel o edificio lujoso”, y que “así fue como sucedió”.

La persona que informa al FBI dice que aconsejó a la mujer “que llamara a la policía sobre el incidente”, pero que ella respondió “no puedo, me matarán”.

El declarante cuenta que no volvió a saber de ella hasta enero de 2000 cuando otra persona le contó que la mujer “estaba muerta” y “que la encontraron con la cabeza ‘destrozada’ en Kiefer, Oklahoma”.

MÁS INFORMACIÓN: Departamento de Justicia dice que archivos Epstein traen afirmaciones “falsas y sensacionalistas” sobre Trump

Asegura que los investigadores que acudieron al lugar de la muerte dijeron “que no había forma de que fuera un suicidio”, pero que el forense declaró oficialmente que la mujer se había quitado la vida.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado de abuso y prostitución de menores y se suicidara en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

