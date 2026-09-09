icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.