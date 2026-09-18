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El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Washington. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Washington. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
/ Kevin Lamarque
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá la próxima semana a su homólogo chino, Xi Jinping, una ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca, durante la visita oficial del mandatario asiático a Washington, anunció este viernes el Gobierno estadounidense.

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