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l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante el evento del Día de los Campeones Nacionales Universitarios de la NCAA en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante el evento del Día de los Campeones Nacionales Universitarios de la NCAA en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump ordenó el jueves a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

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