Trump ordena bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de , , ordenó este martes “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de ”, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno de .

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuelaestá rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

El republicano anunció de esta forma el “bloqueo total” contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

En su mensaje, el presidente agregó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos reitera "empeoramiento de la situación de seguridad" al volar sobre Venezuela

El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una “flota sombra” de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.

La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra el venezolano, Nicolás Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.

La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenado por Caracas como “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.

El presidente Donald Trump dio este miércoles 10 de diciembre una nueva vuelta de tuerca en su presión contra Venezuela al incautar un petrolero utilizado por Caracas y Teherán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

