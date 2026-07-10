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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos” en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

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