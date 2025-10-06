El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Fotos de Aaron SCHWARTZ/EPA / Ronald PEÑA / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump ordena cancelar contacto diplomático con Venezuela, según The New York Times
El presidente de , , canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con , instruyendo a su enviado especial, , a detener todo acercamiento, según informó este lunes The New York Times.

La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por diario de Nueva York.

MIRA AQUÍ: Así son los avanzados cazas F-35 que EE.UU. mostró por primera vez en Puerto Rico en plena tensión con Venezuela

Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia el país sudamericano.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

Estados Unidos mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar “un cambio de régimen” e imponer “Gobiernos títeres” en Venezuela.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones, las cuales vincularon al narcotráfico en el Caribe Sur, matando a más de 20 personas y Trump ha declarado que el país se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los carteles, justificando así los ataques.

