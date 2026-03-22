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Un agente federal enmascarado permanece en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, el 5 de marzo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
Un agente federal enmascarado permanece en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, el 5 de marzo de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP).
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

Agentes de migración serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos desde el lunes, en medio de la creciente congestión en las terminales por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso que ha demorado el pago a los agentes de seguridad.

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