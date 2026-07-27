Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

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