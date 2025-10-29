El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC Corea 2025 en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC Corea 2025 en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. “inmediatamente”
Resumen de la noticia por IA
Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. “inmediatamente”

Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. “inmediatamente”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , afirmó este jueves que ha ordenado empezar a probar “inmediatamente” el arsenal nuclear estadounidense “debido a los programas de pruebas de otros países”, después de que .

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, dijo Trump a través de su red social Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Estados Unidos reducirá su presencia militar en Europa oriental, un “ajuste” según la OTAN

El republicano añadió que EE.UU. tiene “más armas nucleares que cualquier otro país”, seguido por Rusia y China en un “distante” tercer lugar.

El anuncio de Trump llegó después de que el presidente ruso, , dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin de las fuerzas nucleares.

En estos ejercicios “rutinarios”, según Putin, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

La Casa Blanca no descarta cumbre con Vladimir Putin y dice que Donald Trump quiere "acciones, no palabras". (Jim WATSON / Alexander SHCHERBAK / AFP)
La Casa Blanca no descarta cumbre con Vladimir Putin y dice que Donald Trump quiere "acciones, no palabras". (Jim WATSON / Alexander SHCHERBAK / AFP)

en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros del lugar de lanzamiento. En las maniobras también participaron el submarino nuclear ‘Briansk’, que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Esos ejercicios tuvieron lugar después de que la cumbre ruso-estadounidense en Budapest fuera aplazada, al descartar Moscú un cese las como condición para la reanudación de las negociaciones de paz.

A Donald Trump se le ha calificado a menudo como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora el presidente estadounidense comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC