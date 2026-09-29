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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.

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