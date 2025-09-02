Trump ordenará mover la sede del Comando Espacial de Colorado a Alabama, según CNN

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará este martes el movimiento de la sede del Comando Espacial de EE.UU. del estado de Colorado a Alabama, revirtiendo una decisión de su antecesor, el demócrata Joe Biden, según fuentes consultadas por la cadena CNN.

Los reportes de prensa adelantan que se espera que Trump haga pública la decisión en una alocución programada para la tarde de hoy desde el Despacho Oval, en su primera aparición pública desde hace una semana, cuando celebró una reunión con su gabinete abierta a la prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La inusual ausencia del foco público del mandatario, al que solo se lo ha visto de lejos en estos días, ha alimentado teorías en redes sociales sobre un posible deterioro de salud, algo que la Casa Blanca ha desmentido.

“El presidente hará un anuncio emocionante relacionado con el Departamento de Defensa”, adelantó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, a medios como la CNN y Fox News.

Con esta disposición del mandatario republicano se haría oficial la mudanza a Hunstville, Alabama, de la entidad de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF en inglés), creada en 2019 para operar y proteger el dominio espacial estadounidense.

El regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos plantea nuevos desafíos y desalientos en cuanto al control del lavado de dinero. Foto: Gobierno Estados Unidos

Altos oficiales de la Fuerza Aérea recomendaron a Biden trasladar la sede del Comando Espacial a esa localidad, hogar del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA y un importante centro para contratistas de defensa, aunque el expresidente optó en 2023 por seguir el consejo del entonces jefe del Comando, a favor de que quedara establecido en Colorado.

Actualmente, el Comando Espacial opera desde la Base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs de forma interina y emplea a unas 1.700 personas, según registros oficiales.

Especulaciones sobre el contenido del anuncio de Trump también incluyen un posible restablecimiento del nombre del Departamento de Defensa, su antiguo nombre de “Departamento de Guerra”.