A lo largo de la historia presidencial de Estados Unidos, diversos mandataruis han sido involucrados en diversos tipos de escándalos, incluso de índole sexual. Donald Trump y otros 15 presidentes no se han librado de estar bajo la lupa por estas acusaciones.

Hijos fuera del matrimonio, denuncias por acoso y abuso sexual y largos romances han adornado los gobiernos de 16 presidentes norteamericanos. Estos son algunos de ellos:

1 ► George Washington



Se presume que años antes de asumir la presidencia, George Washington tuvo hijos con una esclava llamada Venus que trabajó en una de las propiedades de su hermano John Augustine Washington.

Según un informe de The New York Times, los descendientes de West Ford, el hijo de Venus, decidieron revelaron el secreto de su familia.



"Cuando West Ford era un niño pequeño, escuchó a los esclavos hablar sobre cuánto se parecía a George Washington (...) Nos dijeron que ella (Venus) era su compañera de sueño personal y que cuando era obvio que estaba embarazada ya no dormía con ella", repite Linda Bryant la historia su madre, Elise Ford Allen, que se enteró por el abuelo de la Sra. Allen, el Mayor George W. Ford, un nieto de West Ford.



Esta versión genera escepticismo entre los historiadores porque se maneja la versión de que Washington pudo haber sido estéril.

2 ► Thomas Jefferson



El tercer mandatario de Estados Unidos, Thomas Jefferson también fue señalado por tener hijos con una esclava llamada Sally Hemings durante su primer mandato. Fue un examen de ADN reveló en 1998 que tuvo al menos dos descendientes con Hemings.



3 ► Andrew Jackson



El séptimo presidente norteamericano Andrew Jackson no está involucrado en temas extramatrimoniales. La polémica se generó al casarse con una mujer que no estaba divorciada legalmente.



4 ► William Henry Harrison



William Henry Harrison, presidente por 32 días debido a su prematura muerte, habría tenido seis hijos con una de sus esclavas llamada Dilsia.



5 ► John Tyler



John Tyler, que ejerció la presidencia desde 1841 a 1845 también fue señalado por tener hijos fuera del matrimonio.



Según un reporte del Washington Post, Tyler tuvo ocho hijos con su primera esposa y siete con la segunda, sino también habría engendrado hijos con una de sus esclavas de su propiedad de Virginia. Un escritor abolicionista lo acusó de vender a los hijos que tuvo con la esclava, pero no hay pruebas directas.



6 ►James Garfield



James Garfield, el segundo presidente norteamericano asesinado luego de Abraham Lincoln tuvo una relación extramatrimonial durante la Guerra Civil, en 1863.



7 ► Grover Cleveland



Grover Cleveland fue acusado de violación por Maria Halpin, una joven que terminó internada en un asilo psiquiátrico y separada de su hijo, quien fue dado en adopción.



Durante la campaña presidencial, Cleveland tuvo que admitir que él y Halpin estaban "ilícitamente familiarizados", pero mientras Cleveland estaba soltero.

8 ► Warren Harding



Acusado de mantener dos aventuras fue del matrimonio. Una, con Carrie Fulton Phillips que fue documentada con cartas y la segunda con Nan Britton con quien tuvo un hijo.



Harding falleció ejerciendo el cargo. Se sospecha que fue su esposa fue quien lo envenenó.



9 ► Franklin D. Roosevelt



El presidente de Estados Unidos entre los años 1933 y 1945 se vio envuelto en escándalo luego de que su esposa Eleanor descubriera cartas de amor a su secretaria Lucy Mercer. A pesar de ofrecer el divorcio, ambos permanecieron casados.

10 ► Dwight Eisenhower



Según Harry Truman, Dwight Eisenhower le expresó su interés en divorciarse de su esposa para casarse con Kay Summersby, una irlandesa que fue su secretaria personal.



11 ► John F. Kennedy



El recordado John F. Kennedy fue vinculado con varios romances extra matrimoniales, el más recordado fue con la reconocida actriz Marilyn Monroe.

12 ► Lyndon B. Johnson



Se le adjudica una larga aventura de 21 años con Madeleine Brown. Según un biógrafo, a Johnson le gustaba competir con John F. Kennedy: "Declaraba que había tenido más mujeres sin querer de las que tuvo Kennedy queriendo".



13 ► George H.W. Bush



Aunque siempre negó las acusaciones, George H.W. Bush el ex presidente de Estados Unidos, fue involucrado con dos escándalos: uno con una empleada de la Casa Blanca mientras era presidente entre los años 1989 y 1993 y la segunda en los años 60.

14 ► Bill Clinton



El escándalo sexual más conocido de Bill Clinton fue el affaire con Monica Lewinsky, una pasante en la sede del gobierno. También fue acusado por Kathleen Willey, Elizabeth War Gracen, Paula Jones, Gennifer Flowers y Juanita Broaddrick. Bill y su esposa Hillary siguen juntos.

15 ► George W. Bush



George W. Bush fue acusado por una mujer de Texas por violación, antes de suicidarse. También fue relacionado con una stripper.

16 ► Donald J. Trump

Desde los años 80, una veintena de mujeres han acusado al actual presidente de Estados Unidos por ataque sexuales.



A inicios del 2018, la actriz porno Stormy Daniels, reveló que mantuvo relaciones sexuales con Donald Trump en 2006, cuando ya estaba casado con Melania Trump y que incluso el abogado del presidente pagó 130.000 dólares a Daniels para no revelar su aventura.

Fuente: Con información de El Clarín.