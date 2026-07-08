El presidente Donald Trump dijo el miércoles que solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a examinar el caso que cuestiona el derecho a la ciudadanía por nacimiento, tras su fallo “demencial” que rechazó sus esfuerzos por restringir esa disposición constitucional.

Las peticiones de una nueva audiencia deben presentarse dentro de los 25 días siguientes a la decisión y rara vez se conceden.

“El fallo de la Corte Suprema es erróneo. Solicitaré una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, INMEDIATAMENTE”, publicó Trump en su plataforma Truth Social mientras regresaba en avión de la cumbre de la OTAN en Turquía.

“Esta injusticia destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión absolutamente demencial”.

El 30 de junio, la Corte Suprema rechazó la propuesta de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, lo que supuso un duro golpe para una de sus iniciativas emblemáticas contra la inmigración.

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