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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Filip SINGER / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Filip SINGER / POOL / AFP)
/ FILIP SINGER
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a examinar el caso que cuestiona el derecho a la ciudadanía por nacimiento, tras su fallo “demencial” que rechazó sus esfuerzos por restringir esa disposición constitucional.

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