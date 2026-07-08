Resumen
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El presidente Donald Trump dijo el miércoles que solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a examinar el caso que cuestiona el derecho a la ciudadanía por nacimiento, tras su fallo “demencial” que rechazó sus esfuerzos por restringir esa disposición constitucional.
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