El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, le pidió este lunes acabar con la guerra en Ucrania “si quiere ayudar” a aliviar el conflicto en Oriente Medio de Washington contra Irán.

