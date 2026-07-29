La escritora E. Jean Carroll y el expresidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Kena Betancur y Andrew KELLY / AFP).
La escritora E. Jean Carroll y el expresidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Kena Betancur y Andrew KELLY / AFP).
/ KENA BETANCUR ANDREW KELLY
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la indemnización de 83 millones de dólares que le impusieron por difamación contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que esta lo acusara de agresión sexual.

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