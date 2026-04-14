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Simpatizantes del saliente presidente Donald Trump mientras se toman el Capitolio en Washington, D.C, EE.UU., el 6 de enero de 2021. (Foto de Jim Lo Scalzo / EFE)
Simpatizantes del saliente presidente Donald Trump mientras se toman el Capitolio en Washington, D.C, EE.UU., el 6 de enero de 2021. (Foto de Jim Lo Scalzo / EFE)
/ Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes ante una corte federal de apelaciones que se anulen las condenas contra cuatro líderes de una milicia ultraderechista por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y que el caso sea desestimado de forma definitiva.

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