Donald Trump pide cárcel para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes

Escucha la noticia
Donald Trump pide cárcel para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el sábado por la noche que seis legisladores demócratas que instaron públicamente a los oficiales militares a rechazar “órdenes ilegales” de su gobierno “deberían estar en la cárcel”.
“LOS TRAIDORES QUE DIJERON AL EJÉRCITO QUE DESOBEDECIERA MIS ÓRDENES DEBERÍAN ESTAR EN LA CÁRCEL AHORA MISMO, EN LUGAR DE MERODEAR POR LAS REDES DE NOTICIAS FALSAS PARA INTENTAR EXPLICAR QUE LO QUE DIJERON ESTABA BIEN”, escribió Donald Trump en las redes sociales el sábado por la noche.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Trump habla de pena de muerte para demócratas que instaron a militares a la desobediencia
Además, afirmó que el mensaje de los demócratas constituye un caso de “SEDICIÓN AL MÁS ALTO NIVEL” y que “NO PUEDE HABER NINGUNA OTRA INTERPRETACIÓN DE LO QUE DIJERON”.
Seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, que habían servido en el ejército o trabajado en los servicios secretos, publicaron el martes en X un video en el que dicen, aludiendo a militares y miembros de los servicios secretos: “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.
Los demócratas consideran que “esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses”.
Entre los legisladores que hicieron el llamado se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.
En un mensaje anterior, el presidente estadounidense había acusado a esos legisladores de “COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!!!”.
“Una absoluta canallada”, reaccionó poco después el Partido Demócrata en su cuenta de X, junto al mensaje del mandatario.
MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos, Ucrania y países europeos se dan cita en Ginebra para tratar el plan de paz de Trump
Los legisladores demócratas no precisan en el video a qué órdenes se refieren, pero Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han sido muy criticados por recurrir a las fuerzas armadas.
Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, como Washington y Los Ángeles, en muchos casos en contra de la voluntad de las autoridades locales, con el argumento de controlar supuestos disturbios.
Fuera del país, Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Israel ha violado el alto el fuego en Gaza casi 500 veces, según el Gobierno de Hamás
- Cómo el exdeportista olímpico canadiense acusado de ser un capo del narcotráfico pudo haber logrado que mataran a un testigo clave del FBI en Colombia
- Condenan a 20 años de cárcel en México a una mujer por el asesinato de dos hermanos surfistas australianos y un amigo de estos
- ¿Existe el Cártel de los Soles en Venezuela?: Esto se sabe de la organización designada como terrorista por EE.UU.
- Efemérides del 23 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Contenido sugerido
Contenido GEC