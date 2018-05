Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a imponer la pena de muerte a quienes maten a policías en Estados Unidos, rescatando una idea que planteó durante su campaña electoral en el 2015 y cuya implementación no es fácil, dado que la pena capital no es legal en todo el país.

"Tenemos que acabar con los ataques a nuestra policía, y tenemos que acabar con ellos ahora mismo", dijo Trump durante un acto de homenaje en el Capitolio a los policías muertos en servicio.



"Creemos que a los criminales que matan a nuestros policías debería imponérseles la pena de muerte. Hagámoslo", añadió.



Trump no dio más detalles sobre cómo planea implementar esa idea, aunque dijo que ha "ordenado al Departamento de Justicia que haga todo lo que esté en su poder para acabar con los ataques a las fuerzas de seguridad".



Hace dos meses, Trump anunció que su Gobierno pediría la pena de muerte para los narcotraficantes siempre que sea legal, en un intento por combatir la epidemia de adicción a los opiáceos que cada día deja 175 muertos por sobredosis en los Estados Unidos.



Hoy quiso aplicar esa receta también a quienes sean declarados culpables de matar a policías, un colectivo al que Trump ha defendido ferozmente desde su campaña electoral al tiempo que minimizaba las tensiones entre agentes y minorías que denunciaban movimientos como "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan").



"¿Pueden creer que haya tantos prejuicios contra nuestros policías? No vamos a dejar que les pasen cosas malas a nuestros policías. Debemos mostrarles gratitud", subrayó hoy Trump.



En diciembre del 2015, cuando competía en las primarias para ser el candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Trump prometió en el estado clave de Nuevo Hampshire que, si llegaba al poder, firmaría una orden ejecutiva que instruiría a su Gobierno a buscar la pena de muerte para los declarados culpables de matar a policías.



Hasta ahora, Trump no ha firmado ninguna orden que instruya al Departamento de Justicia a buscar esa sentencia en esos casos, algo complicado dado que hay una veintena de estados de EE.UU. donde la pena de muerte no es legal, y en muchas instancias la jurisdicción del Gobierno federal es limitada.



El mandatario volvió además a exigir al Congreso que "refuerce la frontera" con México, acabe con las llamadas "ciudades santuario" que protegen a los inmigrantes indocumentados y "termine con las políticas que devuelven a criminales violentos" a las comunidades.



"Ya no queremos eso. Estamos hartos. Basta ya", indicó.



Trump denunció que miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) "pidieron recientemente el asesinato de policías de Nueva York para que la banda pudiera retomar las calles" de esa ciudad, y dijo que su Gobierno está "sacando de este país a miles" de esos pandilleros.



La Mara Salvatrucha nació en Los Ángeles en la década de los años 80 del siglo pasado, cuando miles de salvadoreños emigraron a EE.UU. para huir de la guerra civil en su país; y desde entonces se ha expandido y ha provocado estragos en Centroamérica.



