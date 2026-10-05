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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla desde la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla desde la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “corrupto” el sistema electoral de Estados Unidos, sin presentar pruebas, y sugirió que los resultados son “amañados” en ciudades o estados demócratas al compararlo con la rapidez del escrutinio en los comicios celebrados este domingo en Brasil.

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