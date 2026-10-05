El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “corrupto” el sistema electoral de Estados Unidos, sin presentar pruebas, y sugirió que los resultados son “amañados” en ciudades o estados demócratas al compararlo con la rapidez del escrutinio en los comicios celebrados este domingo en Brasil.

“125 millones de personas votaron hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se conocieron poco después del cierre de la votación, el mismo día!”, dijo en su red Truth Social la noche del domingo tras la publicación de los resultados de la primera vuelta.

“En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EE. UU., los resultados —con cifras mucho menores— a menudo tardan semanas en ser amañados... digo, calculados”, añadió.

El presidente estadounidense ha cuestionado en numerosas ocasiones la integridad del proceso electoral estadounidense y ha rechazado la legitimidad de los resultados de las presidenciales de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, denuncias que precedieron a la toma del Capitolio.

En Estados Unidos el proceso electoral es gestionado por los estados, que definen diferentes normas en el orden, métodos de conteo o el nivel de descentralización de los procesos.

El gobierno federal anunció un pago único de US$90 para más de 20 millones de beneficiarios de Medicare. Este nuevo desembolso pretende ayudar con una parte del pago de primas (Foto: Kent Nishimura / AFP)

En estados clave como Texas, Florida, Pensilvania, Georgia o Carolina del Norte los resultados suelen conocerse a un nivel alto de escrutinio en unas 24 horas, mientras que en otros estados el conteo total puede durar semanas, especialmente si los márgenes son estrechos o se solicitan recuentos.

Brasil celebrará el próximo 25 de octubre una segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que el opositor Flávio Bolsonaro obtuviera un 47 % de los votos frente al 45 % de los alcanzados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dato se se conoció en la misma noche.

Jair Bolsonaro, expresidente y padre de Flávio, está inhabilitado hasta 2030 por abuso de poder político y uso indebido de medios públicos, después de que difundiera acusaciones de fraude en el sistema de voto electrónico antes de los comicios brasileños de 2022.

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