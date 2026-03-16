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El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, buscarán "consumar" un pacto para que TikTok funcione legalmente en Estados Unidos. (Vincent THIAN / Greg BAKER / AFP)
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo de China, Xi Jinping, buscarán "consumar" un pacto para que TikTok funcione legalmente en Estados Unidos. (Vincent THIAN / Greg BAKER / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había pedido a China que postergara aproximadamente por un mes su cumbre con el mandatario chino Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido a la guerra en Medio Oriente.

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