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Resumen

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El candidato demócrata al Senado James Talarico saluda junto a la candidata demócrata a la Gobernación de Texas Gina Hinojosa en Austin. (EFE/ Carlos Ramírez).
El candidato demócrata al Senado James Talarico saluda junto a la candidata demócrata a la Gobernación de Texas Gina Hinojosa en Austin. (EFE/ Carlos Ramírez).
Por Agencia EFE

Una ola azul, el color de los demócratas, barrió este martes a los republicanos del control del Congreso de Estados Unidos y derribó bastiones conservadores como Texas, en un duro castigo al presidente, Donald Trump, que afrontará los últimos dos años de su mandato con una oposición capaz de bloquear su agenda.

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