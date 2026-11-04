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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump aparece en un teleprompter mientras habla en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Carolina del Sur, el 29 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump aparece en un teleprompter mientras habla en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en Carolina del Sur, el 29 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos abre un nuevo escenario político para Donald Trump. Tras perder el control del Senado y la Cámara de Representantes, el presidente deberá afrontar los dos últimos años de su mandato con una oposición fortalecida y mayores dificultades para sacar adelante su agenda. ¿Qué margen tendrá para gobernar, cuáles serán los principales obstáculos que enfrentará y qué consecuencias tendrá este revés para el futuro del Partido Republicano de cara a las presidenciales del 2028?

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