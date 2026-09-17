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Resumen

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El revés en la Corte Suprema solo retrasa un esfuerzo de enfoque múltiple por parte de Donald Trump por tomar control de las elecciones. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El revés en la Corte Suprema solo retrasa un esfuerzo de enfoque múltiple por parte de Donald Trump por tomar control de las elecciones. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Juan Luis Del Campo

Estados Unidos y el Partido Republicano sufrieron “una gran derrota”, según el presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema rechazara el lunes 14 de setiembre la petición de emergencia de su Administración para levantar el bloqueo judicial a una normativa que buscaba imponer nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de medio término programadas para el 3 de noviembre.

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