El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 22 de junio de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

Un récord de 73 % de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atendido los problemas más urgentes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN publicada este miércoles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.