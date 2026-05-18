El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

La icónica imagen del presidente de Estados Unidos subiendo al helicóptero desde los jardines presidenciales podría cambiar con la construcción del helipuerto permanente que estaría listo este mismo verano, según fuentes anónimas consultadas por The Washington Post (TWP).

A diferencia de otros proyectos de cambios en la Casa Blanca, funcionarios actuales y anteriores explicaron a los medios que desde hace tiempo se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de añadir este helipuerto para evitar que se deterioren los jardines.

“Esto no es una idea descabellada de Trump”, señaló un oficial militar retirado a TWP.

El presidente estadounidense Donald Trump baja del helicóptero Marine One a su llegada al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP) / ALEX WROBLEWSKI

Este funcionario añadió que otros intentos anteriores de construir el helipuerto se frenaron por la histórica resistencia a realizar cambios en el complejo de la Casa Blanca, una situación que Trump ha cambiado por completo.

Este proyecto se sumaría a las obras que ya ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato.

Además de la obra estrella de Trump, el Salón de Baile, para el que demolió el Ala Este, se han acometido modificaciones en el Jardín de las Rosas, se ha construido un paseo de granito negro a lo largo de la columnata del Ala Oeste, se ha rediseñado el Despacho Oval y se han instalado dos grandes mástiles con la bandera estadounidense en la parte delantera y trasera de la Casa Blanca, según detalla el Wall Street Journal, el primer medio en informar sobre los planes del helipuerto.

De todas estas obras, sin duda, la más polémica es el Salón de Baile, que Trump aseguró que estaría listo para septiembre de 2028, y que este mismo fin de semana sufrió un serio revés ya que el Senado frenó una partida presupuestaria destinada a la seguridad de la obra.

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