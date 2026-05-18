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El presidente de Estados Unidos Donald Trump camina para abordar el helicóptero Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump camina para abordar el helicóptero Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 12 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

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