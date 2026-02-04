Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de Casa Blanca en su cruzada “antiwoke”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de la Casa Blanca en un gesto más de su política “antiwoke” (antiprogresista) y en la que ha recurrido en más de una ocasión a alabar la figura del conquistador como bandera simbólica y cultural.

La estatua de Colón se ubicará en el lado sur del complejo presidencial, junto a la calle E y al norte de la Elipse, en pleno corazón de Washington, según adelanta The Washington Post.

La obra es una reconstrucción de una estatua que inauguró en 1984 en Baltimore el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y que fue derribada por unos manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al agua en el puerto de la ciudad durante unas protestas contra símbolos coloniales y racistas.

Tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de policías en Minneapolis el 25 de mayo de 2020, que desató una oleada de manifestaciones antirracistas, se produjo una retirada masiva de monumentos que se consideraban símbolos de esclavitud, racismo o colonización.

Entre ellos, muchas estatuas de Colón terminaron siendo vandalizadas, derribadas o incluso retiradas de manera oficial en distintas ciudades de Estados Unidos, como Boston, Richmond, Saint Paul o Baltimore.

La figura de Colón se ha convertido en los últimos años en el epicentro de un pulso ideológico.

El presidente Joe Biden reconoció el Día de los Pueblos Indígenas, el segundo lunes de octubre, en una política de reparación histórica y corrigiendo el relato más tradicional centrado solo en la llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492.

Trump cambió esta denominación en 2025 y declaró la jornada como Día de Colón, ordenó izar la bandera en edificios públicos y llamó a celebrar con actos y ceremonias “en honor al héroe estadounidense original”.

Además de la cuestión ideológica, de defensa de la figura de Colón, la polémica acompaña a las decisiones de Trump de cambios en la Casa Blanca para dejar su legado, en especial la relativa a la demolición del Ala Este para construir un gran salón de baile.

La obsesión de Trump por los cambios no se queda en el perímetro de la Casa Blanca sino que se extiende a otros espacios de la ciudad de Washington e incluyen también un arco del triunfo inspirado en el de París y que se llamaría Arco de Trump.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump pidió el martes 3 de febrero a los estadounidenses que pasaran página del escándalo de Jeffrey Epstein, aún cuando los recién publicados documentos han causado una investigación contra un importante político británico y se piden explicaciones sobre otros mencionados en los expedientes. (AFP)

SOBRE EL AUTOR