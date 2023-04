No solo se pagó a Stormy Daniels

De acuerdo con la imputación del juez Juan Merchan, Donald Trump está acusado de haber orquestado pagos para encubrir tres casos que lo iban a perjudicar antes de las elecciones presidenciales de 2016 si se hacían públicos:

- Dino Sajudin, portero de la Trump Tower, afirmó tener pruebas de la existencia de un hijo extramatrimonial del expresidente. En el 2015 recibió 30.000 dólares de la empresa del periódico National Enquirer, cercano a Trump, para mantener a perpetuidad la exclusividad de su historia, que nunca se publicó. El contrato entre Sajudin y la compañía American Media Inc. contempla una sanción a este por 1 millón de dólares si divulga el rumor o los términos de su acuerdo con la compañía. En una entrevista con The Associated Press en agosto del 2017, la mujer mencionada en el rumor negó que hubiera tenido un amorío con Trump.

- En el 2016, una mujer que aseguró haber tenido un romance con Trump recibió 150.000 dólares en el mismo contexto. Aunque su nombre no figura en el expediente, desde entonces la ex-Playmate Karen McDougal ha roto el silencio. Ella dijo que a mediados de la década del 2000 tuvo un amorío con Trump durante 10 meses. American Media le pagó con el fin de obtener los derechos de su historia, pero nunca la dio a conocer. La empresa matriz del National Enquirer reconoció que los pagos se realizaron específicamente para ayudar a la campaña presidencial de Trump.

- A pocas semanas de las elecciones del 2016, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, pagó de su dinero 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta al 2006. Según la Fiscalía, Trump reembolsó el pago a Cohen luego de su victoria en los comicios con dinero procedente de dos fuentes: un fideicomiso que tenía los activos de la Organización Trump y de su cuenta bancaria personal.