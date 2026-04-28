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El rostro del presidente Donald Trump enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense, junto con su firma en color dorado. (Departamento de Estado de EE.UU. / EFE)
El rostro del presidente Donald Trump enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense, junto con su firma en color dorado. (Departamento de Estado de EE.UU. / EFE)
/ Departamento de Estado EEUU
Por Agencia AFP

La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebra este año, confirmó el Departamento de Estado el martes.

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