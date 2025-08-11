Donald Trump se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Donald Trump se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump pone a la Policía de Washington D.C. bajo control federal y activa la Guardia Nacional
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Trump pone a la Policía de Washington D.C. bajo control federal y activa la Guardia Nacional

Trump pone a la Policía de Washington D.C. bajo control federal y activa la Guardia Nacional

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , anunció este lunes que el Gobierno federal tomará el control de la Policía de Washington D.C. y como parte de una campaña para controlar el crimen y “restablecer el orden público” en la capital.

“Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de ”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a miembros de su gabinete.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Esta cláusula de la llamada Home Rule Act, que gobierna la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia medidas contra el crimen en DC tras amenazar con tomar su control


En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”, puso a la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia bajo el control de la Fiscal General, Pam Bondi, y nombró de manera interina al director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, el comisario de policía de la ciudad.

Trump indicó que dentro de esta “acción histórica para rescatar la capital nacional del crimen, el derramamiento de sangre y el caos”, también estará “desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público y la seguridad” en la urbe, algo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que ya estaba en marcha.

, insistió, mientras adelantó - sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar y que impondría mano dura a los “delincuentes juveniles que aterrorizan a la capital”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/NATHAN HOWARD / POOL
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 8 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/NATHAN HOWARD / POOL
/ NATHAN HOWARD / POOL

El neoyorquino advirtió que esta campaña para “liberar” y “embellecer” a Washington solo será el comienzo de una operación a nivel nacional para “retomar el control” de ciudades estadounidenses que, según dijo, están amenazadas por la violencia callejera y los inmigrantes indocumentados.

“No vamos a permitir que eso suceda. No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Estamos empezando con fuerza en D.C. y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápido, pero esto irá más allá”, agregó.

Medios locales ya habían reportado que el Pentágono alistaba unas 800 tropas de la Guardia Nacional ante una inminente de Trump.

La semana pasada, el presidente ya anunció el despliegue de agentes federales en las calles de lo que considera una y que es muy permisiva con los delitos.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC