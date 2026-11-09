Resumen

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Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de las elecciones de medio mandato que el pasado 3 de noviembre asestaron un duro golpe a su partido y concedieron el control de las dos Cámaras del Congreso a la oposición demócrata.

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