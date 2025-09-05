Trump pone fin al TPS para miles de venezolanos: ¿qué opciones tienen para permanecer en Estados Unidos?

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, fue la encargada de anunciar oficialmente que no se extenderá la protección otorgada por el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025).

Principalmente, el TPS otorga permiso de trabajo y protege a los beneficiados de la deportación.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos del Gobierno de Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, declaró un portavoz del departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Al considerar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”, agregó el portavoz.

Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS y es necesario ponerle fin porque extender el amparo está en contravía del interés nacional.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal es una figura migratoria creada por el Congreso de Estados Unidos en 1990 a través de la Ley de Inmigración. Su objetivo es ofrecer un alivio temporal a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, han sufrido de desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden su regreso seguro.

Desde su creación, el programa ha protegido a cientos de miles de inmigrantes, mayoritariamente provenientes de América Latina, el Caribe y África.

El TPS no es una vía directa hacia la residencia permanente ni la ciudadanía. No protege contra la deportación si el beneficiario comete ciertos delitos o incumple con los requisitos del programa.

Además de proteger contra la deportación y de otorgar permiso de trabajo, mediante el TPS el inmigrante puede obtener un número de seguro social, licencia de conducir y documentos estatales. Dependiendo del estado, pueden acceder a programas como asistencia médica de emergencia, educación pública y otros servicios básicos. Los titulares de TPS pueden solicitar un permiso especial para salir temporalmente de Estados Unidos y regresar de manera legal. El TPS brinda un marco de protección que impide detenciones arbitrarias por motivos migratorios.

En la década de 1990, el TPS se convirtió en un salvavidas para comunidades afectadas por desastres y guerras civiles. En 1999, fue otorgado a hondureños, salvadoreños y nicaragüenses tras el devastador paso del huracán Mitch. Entre 2001 y 2002, se amplió a más de 400.000 solicitantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Nepal, Somalia y otros países en crisis.

El TPS para los venezolanos

El TPS ha sido objeto de fuertes debates políticos en Estados Unidos. Durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), se intentó cancelar varias designaciones, lo que generó múltiples batallas legales. Los tribunales bloquearon gran parte esas decisiones, manteniendo vigente la protección para miles de inmigrantes.

Con la llegada al poder de Joe Biden en el 2021, el programa recobró impulso. Su gobierno otorgó el TPS a los venezolanos, reconociendo la grave crisis humanitaria en ese país. La medida benefició inicialmente a unos 250.000 venezolanos que ya residían en Estados Unidos.

En el 2023, debido a que la situacón en Venezuela no mejoraba, Biden extendió el TPS e incluyó a otros 350.000 venezolanos.

¿Se acabó definitivamente el TPS para venezolanos?

Pero luego de que Trump asumiera el Gobierno el pasado 20 de enero, Estados Unidos anunció que revocará el TPS a los venezolanos.

Primero, en febrero Noem decidió no otorgar una extensión del TPS para los venezolanos del 2023. La protección debía vencer en abril, pero una orden cautelar del juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, suspendió la medida del Gobierno.

Sin embargo, en mayo la Corte Suprema concedió una suspensión de emergencia a la decisión del juez Chen, permitiendo que la administración federal procediera con la eliminación del TPS mientras la apelación avanzaba en instancias superiores.

El viernes de la semana pasada, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos ratificó el fallo de Chen y concluyó que la administración Trump probablemente actuó de forma ilegal al revocar el TPS otorgado a venezolanos.

Pero en el fondo, la suspensión de emergencia de la Corte Suprema se mantiene vigente mientras se resuelve la apelación.

El jueves, VEPPEX y AMAVEX, las dos organizaciones más conocidas del exilio venezolano, pidieron al juez Chen que dicte una orden preliminar antes del 10 de septiembre que permita extender el amparo a los beneficiarios del TPS del año 2021 hasta la conclusión del litigio.

Además, VEPPEX y AMAVEX han instado al Congreso de EE.UU. a aprobar el proyecto de ley TPS ACT 2025, presentado por la representante republicana María Elvira Salazar, que le permitiría conservar el estatus de protección a casi 600.000 venezolanos, informó la agencia EFE.

¿Qué pueden hacer los venezolanos?

La abogada Ysabel Lonazco, especialista en temas migratorios, le dijo a El Comercio que todavía no hay una decisión final sobre el TPS del 2023. En cambio, sostuvo que quienes actualmente están en peligro son los del TPS del 2021.

En ese sentido, manifestó que los más de 250.000 afectados por la última decisión del Gobierno deberían consultar con un abogado para determinar si tienen un remedio inmigratorio disponible, es decir explorar qué otra alternativa migratoria puede aplicar a sus casos para no quedar indocumentados ni en riesgo inmediato de deportación.

Lonazco dijo que al estar bajo el amparo del TPS, muchos venezolanos dejaron de aplicar para el asilo. Y que en otros casos el mismo Gobierno archivó sus procesos de deportación. “Ahora ellos deben tomar la decision mas dura: salir de Estados Unidos o seguir luchando al buscar un remedio inmigratorio alternativo”, sostuvo.

“Los venezolanos podrian aplicar al asilo, a peticiones familiares, y hay muchos venezolanos que han sido victimizados en este pais, por lo que pueden apelar a vías legales para regularizar su estatus migratorio”, dijo la abogada.

En el caso de los beneficiarios del TPS que ya iniciaron sus trámites de regularización, Lonazco explicó que “quizas puedan solicitar al juez un cierre administrativo del caso de deportacion”.

¿Qué pasos tienen que seguir quienes decidan autodeportarse? La abogada manifestó que los venezolanos primero deben evaluar todas las vías legales antes de decidir salir del país, porque el TPS del 2023 aún está en litigio y podría haber un desenlace favorable.

En todo caso, explicó que quienes están en proceso de deportación deben solicitar su salida voluntaria o cerrar el caso para evitar una orden formal que complique un futuro regreso a Estados Unidos.

Quienes opten por la autodeportación deben hacer el trámite a través de la app CBP Home. Ahí se les solicita información personal como nombre, nacionalidad, país de origen y destino, así como una fotografía.

Las personas elegibles pueden recibir un bono de salida de 1.000 dólares y asistencia para reservar boletos y obtener la documentación necesaria.

“La incertidumbre es lo que puede hacer que la gente decida irse. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a todo venezolano que conozco es su tenacidad, su optimismo, y esa fuerza para emprender. Si usted es venezolano y esta leyendo esto, no se rinda y busque un abogado que lo pueda asesorar, quizás si tiene un remedio inmigratorio mas alla del TPS que lo pueda proteger de regresar a su pais”, enfatizó Lonazco.

