Roger Zuzunaga Ruiz
Trump pone fin al TPS para miles de venezolanos: ¿qué opciones tienen para permanecer en Estados Unidos?
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) del que desde el 2021 dependen más de 250.000 inmigrantes venezolanos. Este beneficio expirará el 10 de septiembre. Dicho instrumento legal ha servido para proteger a miles de personas que escaparon de la crisis política y humanitaria en la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué pasará ahora con ellos?

