El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó el lunes a la corte estatal de Nueva York que no puede pagar los 464 millones de dólares para cumplir con la fianza en la apelación de su condena por fraude civil. ¿Cómo un magnate con una fortuna de miles de millones de dólares no puede depositar unos cientos de millones para una fianza u ofrecer sus bienes como parte del pago?

A mediados de febrero, Trump fue sentenciado por fraude civil en Nueva York. El republicano recibió una enorme multa de 355 millones de dólares y la inhabilitación de tres años para ejercer como funcionario o director de cualquier corporación de ese estado, así como prohibición para solicitar préstamos a instituciones financieras autorizadas o registradas en el estado de Nueva York durante tres años.

El fallo dictado por el juez Arthur Engoron tiene su origen en un caso iniciado por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, contra Trump y sus empresas por presentar estados financieros fraudulentos para obtener préstamos para sus empresas y seguros a tasas favorables.

El ex presidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante un mitin ​​en Vandalia, Ohio, el 16 de marzo de 2024. (Foto de KAMIL KRZACZYNSKI / AFP). / KAMIL KRZACZYNSKI

A los 355 millones de dólares de multa se deben sumar los intereses que se cobrarán de manera retroactiva a las fechas que el juez especificó en el fallo.

Trump está apelando la sentencia, pero, para impedir que el estado ejecute la sentencia, el expresidente tiene que depositar una fianza que se mantendrá en una cuenta a la espera del final del proceso de apelación, cuyo litigio podría durar hasta el 2025.

Con intereses, Trump le debe al estado de Nueva York 456,8 millones de dólares. Esa cantidad está aumentando casi 112.000 dólares cada día. En total, él y los coacusados, incluida su empresa, sus hijos Eric y Donald Trump Jr. y otros ejecutivos, deben más de 460 millones de dólares.

CNN recordó que Trump afirmó el año pasado que tenía US$ 400 millones en efectivo. ¿Entonces por qué no puede pagar?

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa el 9 de mayo de 2022. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP). / TIMOTHY A. CLARY

¿Por qué las aseguradoras no le dan dinero?

En su presentación ante la corte de Nueva York, los abogados de Trump han dicho que “los continuos y diligentes esfuerzos de los demandados han demostrado que conseguir una fianza por el monto total de la sentencia constituye una imposibilidad práctica”.

La defensa agregó que se habían acercado “a unas 30 compañías de garantía a través de cuatro corredores distintos”, sin resultados positivos.

Los posibles aseguradores buscan efectivo para respaldar la fianza, no propiedades, según los abogados de Trump. También aceptarían acciones.E

El equipo legal de Trump alegó, citado por Univisión, que después de “innumerables horas de negociación con una de las compañías de seguros más grandes del mundo”, no fue posible “obtener una fianza de apelación por el monto total” de la sentencia y que otras afianzadoras no “aceptan activos tangibles como bienes raíces como garantía”, sino solamente “efectivo o equivalentes de efectivo como valores negociables”, por “el 120% del monto de la sentencia”, lo que totalizaría alrededor de 557 millones de dólares.

Para los abogados de Trump, la “cantidad real de efectivo o equivalentes de efectivo necesarios para garantizar la fianza y tener capital suficiente para administrar los negocios y satisfacer sus otras obligaciones se acerca a los 1.000 millones de dólares”, incluyendo el costo de las primas por en afianzamiento, el cual estimaron inicialmente en “más de 18 millones de dólares”, los cuales alegan que no serían recuperables aún si Trump gana la apelación.

Un corredor de seguros, Gary Giulietti, que testificó a favor de Trump durante el juicio por fraude civil, firmó una declaración jurada afirmando que asegurar una fianza por el importe total “es una imposibilidad práctica”.

Giulietti dijo que algunas de las mayores aseguradoras tienen políticas internas que les limitan a asegurar una fianza superior a US$ 100 millones. Según él, ninguna de ellas, incluidas algunas de las mayores aseguradoras del mundo, acepta bienes inmuebles; solo se sienten cómodas aceptando efectivo o acciones.

“A lo largo de mi carrera, durante la cual he participado directa o indirectamente en la emisión de miles de fianzas, nunca he oído hablar ni he visto una fianza de apelación de este tamaño para una empresa privada o un particular”, dijo Giulietti. “Después de un importante esfuerzo de buena fe durante las últimas semanas, obtener una fianza de apelación por el importe de la sentencia de más de US$ 464 millones no es posible en estas circunstancias”, finalizó.

Donald Trump asiste al juicio contra él mismo, sus hijos adultos, la Organización Trump y otros en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general del estado de Nuevas York. (Foto de BRENDAN MCDERMID / AFP). / BRENDAN MCDERMID

El plazo límite para pagar la fianza

Ahora, los abogados de Trump pidieron al tribunal de apelaciones del estado que revocara un fallo anterior que exigía que pagara una fianza que cubriera el monto total para detener la ejecución de la multa mientras apela la sentencia.

La defensa de Trump también alega que la Fiscalía General de Nueva York no tiene que preocuparse por poder cobrar la multa, pues “las propiedades inmobiliarias de los demandados, incluidas bienes icónicos como 40 Wall Street, Doral Miami y Mar-a-Lago, exceden con creces el monto de la sentencia”.

Si el tribunal de apelaciones no interviene, la fiscal James puede intentar hacer cumplir la sentencia a partir del 25 de marzo, indica la agencia AP.

La fiscal ha dicho que intentará embargar algunos de los activos de Trump si él no puede pagar.

Los abogados de Trump dijeron que liberar efectivo vendiendo algunas de las propiedades del magnate en una “venta de liquidación” no sería práctico porque esos acuerdos con tasas reducidas resultarían en pérdidas masivas e irrecuperables.

Los juicios de Donald Trump. (AFP).

Las deudas de Trump por los juicios

En total, Trump tiene más de 543 millones de dólares en responsabilidades legales personales derivadas de tres sentencias de tribunales civiles el año pasado.

En enero, un jurado ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en el 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990.

A principios de este mes, después de que sus abogados presentaran argumentos similares al caso de fraude fiscal para que se le eximiera de pagar una fianza, Trump consiguió una fianza de 91,6 millones de dólares para cubrir el 110% de la sentencia Carroll mientras apela.

El año pasado, un jurado ordenó a Trump pagar a Carroll 5 millones de dólares en otro juicio. En ese caso, en lugar de pagar una fianza, Trump puso más de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de depósito en garantía mientras apela.

La Trump World Tower, ubicada en 845 United Nations Plaza, en la ciudad de Nueva York, el 17 de febrero de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

¿De cuánto es la fortuna de Trump?

La fortuna de Trump ha sido estimada en 2.600 millones de dólares, según un ranking de la revista Forbes publicado en octubre del año pasado.

Esa cifra representó una caída de 600 millones de dólares con respecto a una anterior publicación. También significó su salida de la lista de los 400 estadounidenses más ricos.

La mayor parte de las ganancias de Trump proviene de sus clubes de golf y resorts, que le aportan alrededor de 730 millones de dólares, mientras que sus bienes raíces en Nueva York le aportan 720 millones y sus bienes personales 610 millones de dólares. Además, los bienes raíces fuera de Nueva York equivalen a 230 millones de dólares en su fortuna y sus medios y negocios de marca a 240 millones de dólares.

Forbes explicó que la caída del patrimonio neto de Trump se debe a dos factores fundamentales: su plataforma de medios sociales que no tiene el éxito esperado y sus edificios de oficinas han perdido valor.

Trump lanzó Truth Social en febrero del 2022 y la proyectó como una amenaza para Facebook y Twitter. Pero la empresa aún no ha despegado.

En Estados Unidos, Truth Social tenía unos 738.000 usuarios activos mensuales de sus aplicaciones para iOS y Android en agosto del año pasado, frente a los casi 1,3 millones de diciembre del 2022, según Similarweb.

Eso es menos del 1% de los usuarios de iOS y Android que utilizaban X (antes conocido como Twitter).

Por eso Forbes rebajó el valor estimado de la participación del 90% de Trump en Truth Social de US$ 730 millones hace más de un año a menos de US$ 100 millones.

Su imperio inmobiliario, cuyo valor inflaron el expresidente y sus hijos adultos según un juez de Nueva York, también está sufriendo. Varios de sus edificios de oficinas están vacíos, básicamente porque muchas empresas han optado por el trabajo a distancia y han dejado de alquilar.

La participación de Trump en el 1290 Avenue of the Americas, un edificio de oficinas en el centro de Manhattan, ha perdido unos US$ 60 millones de valor, según Forbes.

Forbes destaca que los campos de golf de Trump sí están funcionando bien. Además, la revista estima que el activo más valioso de Trump, su dinero en efectivo, asciende a US$ 426 millones tras vender libros, dar discursos y cerrar una serie de acuerdos en los últimos años.