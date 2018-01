El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está "para nada preocupado" porque el fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, interrogara la semana pasada al fiscal general, Jeff Sessions, el primer miembro de su Gobierno en declarar ante los investigadores.

"No estoy para nada preocupado", afirmó Donald Trump en unas breves declaraciones desde la Casa Blanca, tras firmar la imposición de aranceles sobre las importaciones de placas y células solares y lavadoras residenciales.

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó a Efe que Jeff Sessions prestó declaración ante el fiscal especial Mueller, quien examina los posibles lazos entre miembros de la campaña del presidente y el Gobierno ruso, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Esta es la primera vez que se confirma públicamente una entrevista entre Mueller y un miembro en activo del Ejecutivo de Donald Trump.

Jeff Sessions, senador por Alabama durante 20 años, fue uno de los primeros legisladores en apoyar a Donald Trump durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2016, y se convirtió en uno de sus asesores más cercanos en temas migratorios y de política exterior.

El ahora titular de Justicia tuvo que apartarse de las pesquisas después de que saliera a la luz que había ocultado al Senado los encuentros que mantuvo durante la campaña con el entonces embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, quien también se reunió con otros miembros de la campaña de Donald Trump.

La investigación rusa ya ha desembocado en la presentación de cargos contra cuatro personas relacionadas con Donald Trump: su ex asesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, su ex jefe de campaña Paul Manafort, su "número dos" en la campaña, Rick Gates, y el también ex asesor George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.

La pasada semana, el abogado de Donald Trump, Ty Cobb, afirmó que el presidente está "muy ansioso" de sentarse a testificar ante Mueller, ya "quiere poner punto y final al asunto", y añadió que ha habido conversaciones con el equipo del fiscal especial sobre una posible reunión.



Fuente: EFE