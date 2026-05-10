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El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump presionará a su par chino, Xi Jinping, sobre Irán cuando visite Pekín la próxima semana, dijo el domingo un alto funcionario del gobierno, mientras el mandatario estadounidense busca un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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