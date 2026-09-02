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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de empresas de viajes estadounidenses en el Despacho Oval de la Casa Blanca(Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de empresas de viajes estadounidenses en el Despacho Oval de la Casa Blanca(Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este miércoles de haber logrado, según él, gracias a su influencia, varios cambios de gobierno en países latinoamericanos que antes estaban liderados por la izquierda y que ahora se han alineado con Washington.

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