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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2026. (Finn Gomez / Getty Images vía AFP)
/ FINN GOMEZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este martes la “Semana Anticomunista” del 1 al 7 de noviembre, coincidiendo con el inicio del cierre de los primeros colegios electorales en las elecciones legislativas.

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