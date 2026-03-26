El presidente Donald Trump prohibió el jueves a las compañías contratistas del gobierno de Estados Unidos tener políticas internas para combatir el racismo y el sexismo.

La firma de una orden ejecutiva, que entrará en vigencia en 30 días, es la última movida de Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

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El presidente republicano y sus seguidores de extrema derecha creen que las medidas de diversidad deja a profesionales estadounidenses por fuera de trabajos en los que se contratan a personas de minorías.

Las compañías que ahora esperen contratar con el gobierno tendrán que incluir en los acuerdos una cláusula de siete párrafos en la que se comprometan a que “el contratista no participará en ninguna actividad de DEI que sea racialmente discriminatoria”.

“Mi administración ha hecho un progreso significativo para terminar la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluidas las llamadas actividades de ‘diversidad, equidad e inclusión’”, escribió Trump en la orden.

Aseguró que estas políticas aumentan los costos para los empleadores, quienes luego los trasladan al gobierno federal al presentar ofertas para contratos.

Poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump puso en licencia remunerada a los empleados federales de Estados Unidos que trabajaban en oficinas de diversidad, tras ordenar el cierre de esos programas.

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