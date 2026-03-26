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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump prohibió el jueves a las compañías contratistas del gobierno de Estados Unidos tener políticas internas para combatir el racismo y el sexismo.

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