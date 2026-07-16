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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de julio de 2026. (SAUL LOEB / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de julio de 2026. (SAUL LOEB / POOL / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige este jueves al país en un discurso televisado con el que promete “un gran anuncio” centrado en la “integridad” de las elecciones, un intento de movilizar a su electorado republicano frente a sombrías predicciones.

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